Accident sur le ring intérieur de Bruxelles à hauteur de Hal: quel est l'état des routes ce mardi matin?

Enfin, début des files entre Lillois et Argenteuil en direction du Carrefour Léonard (+10 min).

Vous ralentissez pour l'instant 25 minutes entre Grimbergen et Wemmel vers Grand-Bigard.

C'est aussi dégagé sur l'E40 Liège-Bruxelles à Sterrebeek. Quelques files tout de même entre Haasrode et Heverlee puis entre Bertem et Woluwé-Saint-Etienne (un peu moins de 15 minutes au total)

07h14

Accident sur le ring intérieur de Bruxelles à hauteur de Hal

Tout comme hier, un accident vient de se produire sur le ring intérieur de Bruxelles à hauteur de Hal en direction de Grand-Bigard. La bande de gauche est obstruée.

20 minutes à ralentir de Wauthier-Braine à Halle vers Grand-Bigard.

Evidemment, cela coince aussi sur l'E429 Tournai-Bruxelles arrivant à Halle. Vous ralentissez 15 minutes depuis Tubize.

Toujours sur le ring intérieur, 10 minutes à ajouter entre Expo et Machelen et ensuite entre Wezembeek-Oppem et Tervuren vers Waterloo.

Enfin, on signale à l'instant un accident en bande de gauche sur l'E40 Liège-Bruxelles à hauteur de Sterrebeek avec le début des files en direction de Bruxelles.