Info trafic: l'accident sur le ring a été dégagé, les files diminuent doucement

07h36

L'accident au carrefour Léonard dégagé

Bonne nouvelle, l'accident à hauteur du Carrefour Léonard a été dégagé. Les files diminuent doucement. Il reste cependant 20 minutes à ajouter en venant de Zaventem vers Waterloo.

Un véhicule était en panne et vient d'être dépanné à Wemmel vers Grand-Bigard ce qui explique tout de même ces 15 minutes de ralentissement constatées entre Vilvorde et Wemmel et ces remontées de files sur l'A12 venant d'Anvers entre Wolvertem et Strombeek-Bever (+10 min).

Vous perdez 10 minutes sur l'E429 Tournai-Bruxelles entre Tubize et le Ring de Bruxelles à Hal et c'est également le début des ralentissements sur l'E40 Liège-Bruxelles depuis Everberg et sur l'E411 Namur-Bruxelles depuis Hoeilaart (+/- 5 minutes).