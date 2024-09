Des contrôles supplémentaires sur le viaduc de Vilvoorde ce week-end: voici les véhicules concernés

Depuis le 9 août, les véhicules lourds de plus de 3,5 tonnes sont interdits de passage sur le viaduc de Vilvoorde durant le week-end en raison de travaux. Malgré les avertissements et les contrôles de la police, certains conducteurs continuent d'enfreindre cette règle, exposant ainsi leur sécurité et celle des autres. Face à cette situation, des contrôles renforcés sont prévus ce week-end.