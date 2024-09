Deux accidents autour de Bruxelles: quel est l'état des routes ce lundi matin?

09h00 Une bonne nouvelle L'accident sur le ring extérieur à Jette vers Grand-Bigard a été dégagé. Les files diminuent donc. Pour l'instant, vous êtes toujours à l'arrêt de Diegem à Expo (+30 minutes) A hauteur de Halle. L'accident n'est pas encore dégagé. Vous ajoutez 45 minutes entre Haut-Ittre et Hal sur le ring intérieur et 30 minutes sur la fin de l'E429 de Tubize à Halle. Un véhicule est toujours en panne à Machelen sur l'E19 Anvers-Bruxelles avec maintenant 30 minutes à ajouter de Malines-sud à Machelen (sur 10 km). Toujours 30 minutes sur l'E40 Liège-Bruxelles depuis Bertem jusque Reyers, 25 minutes sur le ring intérieur entre Wezembeek-Oppem et Léonard et 20 minutes sur l'E40 Gand-Bruxelles d'Alost à Grand-Bigard.

08h39 La situation toujours très compliquée autour de Bruxelles La situation est encore et toujours très compliquée autour de Bruxelles suite aux 2 accidents à Hal et à Jette et à la pluie qui tombe sur la Capitale : A hauteur de Hal. La bande de droite est obstruée. Vous ajoutez 45 minutes entre Haut-Ittre et Hal et 20 minutes sur la fin de l'E429 entre Tubize et le ring de Bruxelles à Hal. A hauteur de Jette. 2 bandes sont bloquées vers Grand-Bigard : 1h15 de ralentissements entre Machelen et Wemmel. D'autres files sont à signaler : + 30 minutes en venant de Liège via l'E40 depuis Bertem (sur 13 km) + 25 minutes sur le ring intérieur entre Wezembeek-Oppem et le Carrefour Léonard + 15 minutes entre Mont-Saint-Jean et le Carrefour Léonard + 10 minutes sur l'E411 Namur-Bruxelles depuis Hoeilaart

07h37 Deux accidents autour de Bruxelles Les deux accidents signalés tout à l'heure autour de Bruxelles compliquent assez fortement votre circulation. Le premier à hauteur de Hal. La bande de droite est obstruée. Vous ajoutez maintenant 30 minutes entre Haut-Ittre et Halle et également 15 minutes sur la fin de l'E429 entre Tubize et le ring de Bruxelles à Hal. Le second sur le ring extérieur à hauteur de Jette. 2 bandes sont bloquées vers Grand-Bigard provoquant 45 minutes de ralentissements entre Vilvorde et Jette. Au niveau de l'E40 venant de Gand et arrivant à Grand-Bigard, vous ralentissez 20 minutes depuis Alost. On termine par 20 minutes à ajouter sur l'E19 Anvers-Bruxelles entre Zemst et Machelen.

07h12 Un accident sur le ring intérieur de Bruxelles à hauteur de Hal La chaussée est maintenant libre sur l'E411 Namur-Luxembourg à hauteur du Viaduc de Beez. Une camionnette y avait pris feu peu après 5h en direction du Luxembourg. Un accident est signalé sur le ring intérieur de Bruxelles à hauteur de Hal. La bande de droite est obstruée. 15 minutes de ralentissement entre Wauthier-Braine et Hal et également 10 minutes sur la fin de l'E429 Tournai-Bruxelles entre Tubize et Hal. On signale ensuite un accident dans l'autre sens sur le ring extérieur à hauteur de Jette, deux bandes seraient obstruées vers Grand-Bigard. Les files sont présente de Strombeek-Bever à Zellik (+15 min)

06h28 Le début des files sur le ring intérieur de Bruxelles On rappelle cette camionnette qui était en feu sur l'E411 Namur-Luxembourg à hauteur du Viaduc de Beez. La bande de droite est toujours obstruée en direction du Luxembourg. C'est évidemment comme chaque matin également le début des files sur le ring intérieur de Bruxelles avec 10 minutes à ajouter entre Wezembeek-Oppem et Tervuren vers Waterloo.