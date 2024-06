"Ce n'est pas acceptable comme décision": les proches des victimes très déçues de l'arrêt de l'enquête sur les Tueurs du Brabant

Les proches des victimes des Tueurs du Brabant n'avaient pas de mots assez durs pour qualifier leur déception et leur incompréhension face à l'annonce qui leur a été faite vendredi de la fin de l'enquête sur ce dossier vieux de presque 40 ans.

Malgré des années d'investigations, la lumière n'a en effet jamais pu être faite sur ces vagues de braquages meurtriers dans les supermarchés en 1983 et 1985. Vingt-huit personnes au total y ont perdu la vie.

Il s'est dit très ému par l'annonce de la clôture de l'enquête et a dénoncé l'attitude de la gendarmerie au début de l'enquête. "Ce sont les gens qui doivent protéger les victimes. C'est la gendarmerie qui a fait le sabotage de l'instruction et c'est ça le problème."

Autre victime, Christine Nijs, qui a perdu son frère et sa nièce lors de ce même braquage à Alost, alors qu'elle avait 24 ans. "On a un peu de foi en l'enquête si quelqu'un travaille encore dessus. Mais là, il n'y a désormais plus personne", regrette-t-elle.

"Cela veut dire que l'on n'aura jamais de réponses, jamais de justice non plus. Il n'y a pas beaucoup de faits en Belgique où l'on peut dire cela... Et c'est un grand problème pour beaucoup de familles", a-t-elle confié.