Cocaïne au cabinet de Caroline Désir: le fils de l’ex-ministre Fadila Laanan condamné... mais n'ira pas en prison

Toujours selon nos confères de Sudinfo, au sein du cabinet de la ministre Désir (PS), Mekki V. était le dirigeant de ce trafic. C’est lui qui stockait la drogue et récupérait l’argent issu des ventes. Il écope de 37 mois avec sursis et échappe donc à la prison ferme. Le substitut du procureur du Roi avait requis entre cinq et six ans de prison à l’encontre des suspects.

Au total, sept des neuf suspects ont été reconnus coupable.