La jeune Namuroise Juliette Goormans, disparue depuis plus d'un an a été retrouvée: elle va bien

Juliette Goormans qui avait disparu il y a un an et demi à Namur a été retrouvée en France saine et sauve, annoncent nos confrères de Sudinfo.

"Après une enquête ayant duré un an et demi, la jeune Namuroise Juliette Goormans a été retrouvée, libre, vivante et en bonne santé, ce jour, chez un habitant de la région lyonnaise", a indiqué le parquet, cité par Sudinfo.

C'est à partir de cette date que Juliette Goormans n'a plus donné de signe de vie. L'adolescente, de 17 ans à l'époque avait été vue pour la dernière fois par l'un de ses professeurs au Carrefour Market de Vedrin, d'où elle est originaire. Et depuis rien.

Un an et demi après cette nouvelle disparition, bien plus inquiétante, elle a donc été retrouvée saine et sauve. À l'heure d'écrire ces lignes, on ignore encore les circonstances de cette disparition.