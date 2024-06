L'enquête sur les tueries du Brabant est en passe d'être clôturée: "Tant qu'on n'a pas trouvé, il ne faut pas s'arrêter" s'indigne une des victimes

Depuis presque 40 ans, Patricia cherche à savoir par qui et pourquoi son père a été assassiné en 1985 à Overijse. Elle refuse de croire que l'on puisse arrêter les recherches. "C'est quelque chose qu'on ne peut pas admettre. Ils ont quand même tué des gamins. Et on devrait laisser tomber l'enquête ? Non, je ne suis pas du tout d'accord", s'indigne-t-elle.

Lionel Ruth était l'un des chefs d'enquête. Il a consacré 25 ans de sa carrière à chercher les tueurs. La perspective d'une clôture du dossier résonne comme un échec. "Je vais dire simplement que je suis très triste parce que si on devait s'arrêter dans un constat d'échec, ce serait un échec pour tout le monde. On a tous une responsabilité. C'est une décision qui peut paraître logique, mais je me demande si tout a été fait pour arriver à une réponse finale".