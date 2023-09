Les réactions aux peines du côté des victimes: un avocat marqué par les derniers mots de la présidente, justice "rendue" pour Pierrre-Yves Desaive

À l'issue du verdict, notre journaliste Dominique Demoulin et notre caméraman Thomas Kinet ont interrogé les victimes et les avocats des parties civiles.

En bref, la cour d'assises de Bruxelles a prononcé des peines allant de 10 ans de prison à la réclusion à perpétuité à l'encontre des huit coupables au procès des attentats du 22 mars 2016. Parmi les six co-auteurs des attentats, trois écopent de la réclusion à perpétuité, deux autres de 30 et 20 ans de prison et le dernier, Salah Abdeslam, n'écope pas de peine compte tenu du fait qu'il est déjà condamné à la peine maximale en France ainsi qu'à une peine de 20 ans de prison en Belgique pour des faits "connexes" aux attentats du 22 mars. Les co-auteurs des attentats les plus lourdement condamnés sont Oussama Atar, Osama Krayem et Bilal El Makhoukhi.

Le jury et la Cour, réunis en collège, sont parvenus vendredi, après cinq jours de délibération, à un verdict concernant les peines à infliger aux huit hommes reconnus coupables de terrorisme dans le cadre du procès des attentats du 22 mars 2016 à Bruxelles. Les attaques ont fait 35 morts et des centaines de blessés.

Nos clients vont continuer à subir les conséquences des attentats pendant toute leur vie

"C'est une grosse page judiciaire qui se tourne", réagit Guillaume Lys, avocat des parties civiles. "Il a beaucoup été question des peines prononcées à Paris. C'est quelque chose qu'on a tous dit en tant que partie civile dans nos plaidoiries. On était ici pour continuer l'histoire qui avait commencé à être écrite à Paris et donc on en a tenu compte".

Comment les clients de l'avocat réagissent aux peines prononcées? "Je crois qu'ils ont été un peu curieux de la formulation qui avait été qui avait été dite au début. Parce que c'est vrai que c'est du langage très juridique. Je pense qu'ils comprennent effectivement ce renvoi fait à Paris parce qu'on a toujours parlé d'une même cellule qui a frappé Paris et Bruxelles, même si ce sont des actes bien distincts et le fait de tenir compte de ce qui s'est passé là bas tout en additionnant avec une peine qui est prononcée ici, c'est un message qui est tout simplement fondamental. […] Il faut pouvoir refermer ce chapitre pour ce qu'il est, tout en sachant que nos clients vont continuer à subir les conséquences des attentats pendant toute leur vie. Et ça, malheureusement, ça ne changera pas".