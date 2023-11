Ouassim et Sabrina sont morts lors d'une course-poursuite à Bruxelles: le procès s'ouvre six ans après, les familles dénoncent l'attitude des policiers

Le tribunal de police de Bruxelles examine, ce mardi et mercredi, l'affaire Ouassim et Sabrina. Dans ce dossier, trois policiers sont prévenus pour homicide involontaire à la suite d'une course-poursuite mortelle. En 2017, Ouassim (24 ans) et Sabrina (20 ans), un jeune couple, circulaient à moto dans Bruxelles. Ils sont décédés après avoir percuté un véhicule, alors qu'ils tentaient d'échapper à un contrôle de police.

L'accident de Ouassim et Sabrina est survenu le 9 mai 2017 sur l'avenue Louise à Bruxelles. Ce jour-là vers 21h30, une patrouille de police qui circulait autour de la place Poelaert a remarqué un motocycliste avec passager qui conduisait imprudemment. En cause, selon les policiers: un manque de chaussures adaptées, un clignotant oublié, une vitesse inadaptée.