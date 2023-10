Procès des attentats de Bruxelles: le retour de Salah Abdeslam en France a été temporairement suspendu

La cour d'appel s'est prononcée en référé dans ce dossier, c'est-à-dire, explique-t-elle, en apparence de droit et sous le bénéfice de l'urgence. Elle estime "qu'à la lumière de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme, la peine de réclusion à perpétuité assortie de cette peine de sûreté pourrait être considérée "incompressible" et, partant, contraire à l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'Homme et en raison de certaines des conditions fixées par le Code de procédure pénale français pour obtenir la réduction de la peine de sûreté".

Puisque Salah Abdeslam a cité l'Etat belge devant le tribunal de première instance francophone de Bruxelles, en lui demandant d'interdire définitivement sa remise aux autorités françaises, la cour d'appel interdit sa remise aux autorités françaises jusqu'à ce que le tribunal de première instance de Bruxelles, saisi du fond de l'affaire, ait rendu son jugement, conclut la cour