Procès "Pharmaceutica": la décision du parquet qui étonne les avocats

L'affaire "Pharmaceutica" concerne un trafic international de cocaïne, qui arrivait de Colombie et transitait par les ports d'Anvers ou de Rotterdam. L'organisation criminelle aurait potentiellement importé 15 tonnes de cocaïne. La drogue était transformée et conditionnée dans des laboratoires de Ferrières et Modave dans la région de Liège.

Aujourd'hui, le parquet fait appel de cette décision et demande un nouveau jugement pour 18 des 37 personnes impliquées. De plus, certains des prévenus qui ont été condamnés ont fait également appel de la décision de la justice, qu'ils trouvent trop sévère ou bien qu'ils ne reconnaissent pas leur implication dans ce dossier. Par exemple, un des prévenus, qui avait hébergé des chimistes colombiens à Werbomont, a contesté son rôle de dirigeant pour ne reconnaitre qu'une participation logistique : "J'ai été pris dans un engrenage que je n'ai pas initié et j'ai mis à disposition un dépôt, où j'ai constaté ensuite que de la drogue a été déposée. Mais je n'ai apporté qu'une aide logistique, car j'ai été mis sous pression par cette organisation. J'étais dépassé. J'ai bien pris en charge des chimistes colombiens pour les loger".

Une décision qui étonne pas mal d'avocats

Mathieu Simonis, avocat d'un des prévenus, réagit à la décision du parquet : "Ce qui m'étonne, c'est le nombre d'appels. Quand vous avez pris votre temps pendant trois mois (...) Que vous avez eu des instructions d'audience qui ont duré plusieurs semaines avec un jugement qui fait plus de 300 pages en ce qui concerne les 36 prévenus. Avoir comme ça le parquet fédéral qui fait appel sur la moitié des personnes et des peines, c'est assez curieux et assez interpellant, mais bon, on est ici pour se défendre et j'espère que tout va bien se passer".