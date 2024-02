Le procès de Marc Dutroux s'ouvrait il y a 20 ans: va-t-il, un jour, sortir de prison? La réponse de notre experte

Ce vendredi, cela fera 20 ans. Il y a deux décennies, s'ouvrait le procès de Marc Dutroux et consorts devant la cour d'assises du Luxembourg, à Arlon. Cette affaire judiciaire a marqué notre pays. Des années plus tard, qu'en reste-t-il? Nous avons posé la question à notre spécialiste judiciaire Dominique Demoulin.

Il y a quelques jours, vous avez rencontré l'avocat de Marc Dutroux à l'époque, il s'appelle Xavier Magnée. Il est assez amer aujourd'hui.

Oui, amer, car selon lui, la vérité a été sacrifiée à ce procès et dit-il, lui l'avocat n'a servi à rien. L'homme de 88 ans n'a pas perdu la mémoire et il n'a pas changé d'avis. Pour lui, Marc Dutroux n'était pas un prédateur isolé. Aujourd'hui encore, Xavier Magnée évoque un réseau qui aurait inclus des personnalités connues et qui aurait été couvert par la gendarmerie.