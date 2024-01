"5 à 10 cm de neige fraîche seront même possibles": une alerte jaune est activée pour des conditions glissantes jusqu'à lundi

Aujourd'hui, le temps sera gris avec quelques petites averses en cours de journée. Dans le nord-ouest du pays, les précipitations tomberont sous forme de pluie. Dans le centre, il s'agira d'un peu de neige (fondante). En Ardenne, on prévoit de faibles chutes de neige. Les maxima seront proches de -2 ou -3 degrés en Ardenne, de +1 degré dans le centre du pays et de +2 à +5 degrés dans le nord-ouest. Le vent sera modéré de sud-ouest à ouest dans les terres et plutôt d'ouest-nord-ouest à la mer.

Les risques de précipitations verglaçantes et de plaques de glaces dans les provinces de Liège, de Namur et du Luxembourg justifient l'alerte jaune de l'IRM: "En journée, étant donné que les températures du sol resteront négatives, les conditions resteront glissantes, d’autant plus qu'il faudra également composer avec quelques chutes de neige", prévient l'institut sur son site internet.