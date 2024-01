"Ils se mettent sur leur 31": le patron de la Loterie Nationale révèle comment les grands gagnants se comportent à la remise de leur gain

Ce dimanche, notre journaliste Martin Buxant recevait Jannie Haek, patron de la Loterie Nationale. Interrogé sur les grands gagnants de la Loterie, à savoir ceux qui ont remporté plus de 100.000 euros, il a décrit leur attitude lorsqu'ils sont reçus par la cellule d'accueil et d'accompagnement: "C'est un moment exceptionnel pour eux, et ça se sent", a-t-il indiqué sur le plateau de "Face à Buxant".

"Ils sont souvent en couple"

L'identité de ces gagnants est préservée, mais malgré tout, Jannie Haek a développé avec le temps une sorte d'intuition les concernant. "Ils sont souvent à deux, en couple, décrit-il. Et se mettent sur leur 31. Ils sont bien habillés, c'est un moment exceptionnel pour eux et ça se sent bien! Sur leur badge de visiteur, leur nom n'est pas mentionné. Quand on les voit, on se dit 'Tiens, ces gens ont l'air très heureux, ce sont sans doute de grands gagnants'", a-t-il plaisanté sur le plateau de "Face à Buxant".

"Beaucoup de malentendus autour du profil des joueurs"