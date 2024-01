"0,27% de taxes, Wablief?": Raoul Hedebouw s'adresse aux militants du PTB en évoquant le pouvoir d'achat et la fiscalité

Le président des communistes a centré son discours sur le pouvoir d'achat et la fiscalité : "Comment se fait-il qu'une femme de ménage paye aujourd'hui davantage d'impôts qu'une multinationale ?", s'est-il interrogé, prenant l'exemple du groupe Colruyt. "0,27% de taxes. 0,27% ! Wablief? (pardon ?)", a-t-il lancé, suscitant les huées des militants. "On paye des taxes même quand on fait nos courses, et c'est plus élevé que le pourcentage d'impôts que paye le groupe Colruyt", a-t-il observé, demandant de supprimer la TVA sur les produits alimentaires et les produits de premières nécessité. "C'est le bon sens".

"Quel parti s'est battu et a imposé la TVA réduite sur l'énergie ? Le PTB. Quel parti a révélé les privilèges de la classe politique. Le PTB", a-t-il notamment énuméré. "Nous allons continuer".