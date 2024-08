Alerte jaune aux orages pour les régions Hainaut, Namur et Luxembourg jusqu'à la fin de journée

Si vous comptiez profiter du retour de l'été, cela ne sera pas pour ce vendredi après-midi. L'IRM (Institut royal météorologique) vient de publier une alerte jaune aux orages pour les régions Hainaut, Namur et Luxembourg. Des averses orageuses toucheront effectivement le sud du pays avec d'importants cumuls par endroits jusqu'à 19h.

Et ailleurs?

Ce vendredi, le ciel sera partagé entre éclaircies et nuages cumuliformes qui bourgeonneront jusqu'à donner lieu, dans l'intérieur des terres, à quelques intenses averses éventuellement orageuses. En Campine, le risque d'averses semble toutefois moins marqué. A la côte, le temps sera plus ensoleillé. Les maxima se situeront entre 22 ou 23 degrés à la mer ainsi qu'en Ardenne et 27 voire 28 degrés dans le centre. Le vent sera le plus souvent faible et variable. Au littoral, une brise de mer modérée de nord-ouest s'établira.