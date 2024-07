Prévisions météo: on va vivre la journée la plus chaude de la semaine, quid pour la suite?

Un anticyclone actuellement centré sur nos régions se décalera légèrement vers l'est, amorçant alors un mouvement de l'air chaud en provenance de l'Espagne et du sud de la France en direction de notre pays. Cette masse d'air deviendra graduellement plus instable avec, par conséquent, des zones d'averses ou d'orages remontant de la France vers notre territoire, surtout en seconde partie de semaine.

Ce soir et cette nuit, le temps restera sec avec de larges éclaircies et des nuages élevés. Une zone d'averses (pouvant être orageuses) sur la France pourrait toutefois toucher le sud-est et la partie centrale du pays. Les minima seront compris entre 15 et 19 degrés, sous un vent généralement faible, d'abord de secteur nord, virant ensuite au secteur nord-est.

Aujourd'hui, le temps sera ensoleillé avec parfois des voiles d'altitude ou quelques petits cumulus, principalement dans le sud du pays. Il fera chaud avec des maxima autour de 26 degrés au littoral, et entre 27 et 32 degrés ailleurs. Le vent sera d'abord faible de direction variable et, plus tard, généralement de secteur nord; à la côte il deviendra rapidement modéré de secteur nord-nord-est.

Mercredi matin, le temps restera encore assez ensoleillé avec des nuages élevés. En cours de journée, des nuages cumuliformes pourront parfois se développer et le risque d'une ondée locale(orageuse) augmentera. En soirée et durant la nuit suivante, ce risque restera bien présent, surtout dans le sud du pays. Les maxima oscilleront entre 26 et 29 degrés sur la plupart des régions, voire localement jusqu'à 30 degrés. Le vent sera faible, modéré à la côte, de secteur nord-est.

Moins chaud et plus orageux jeudi

Jeudi, le temps sera instable avec des éclaircies mais aussi des passages nuageux accompagnés d'averses (orageuses) depuis la France, probablement plus fréquentes au sud du pays. Les maxima oscilleront entre 24 et 27 degrés. Le vent de nord-est sera faible à modéré. Au sud du pays, il sera plutôt faible et variable puis de secteur nord.

Vendredi, la nébulosité sera légèrement variable avec de belles périodes de soleil mais aussi encore un risque d'averses(orageuses), surtout dans la moitié sud du pays et l'Ardenne. Il fera moins chaud avec des maxima compris entre 21 degrés en Hautes Fagnes et 26 degrés dans le centre. Le vent, d'abord faible et variable, deviendra faible à modéré de nord à nord-ouest.