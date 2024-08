Un après-midi et un week-end entre nuages et éclaircies

Le ciel sera partagé vendredi après-midi entre éclaircies et nuages cumuliformes qui bourgeonneront jusqu'à donner lieu, dans l'intérieur des terres, à quelques intenses averses éventuellement orageuses, prévoit l'Institut royal météorologique dans son bulletin de mi-journée.

En Campine, le risque d'averses semble toutefois moins marqué. À la côte, le temps sera plus ensoleillé. Les maxima se situeront entre 22 ou 23°C à la mer ainsi qu'en Ardenne et 27 voire 28°C dans le centre.

En cours de nuit, le temps deviendra sec depuis l'ouest avec davantage d'éclaircies. En fin de nuit, des nuages bas pourraient se former et, en Ardenne, également quelques bancs de brume ou de brouillard dans les vallées abritées. Les minima seront compris entre 14°C en Hautes-Fagnes et 18°C en Campine.