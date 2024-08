France: la vigilance orange canicule ou crue persiste dans 12 départements

La vigilance orange pour canicule déclenchée dimanche dans le sud-est de la France concernera toujours neuf départements vendredi, selon Météo France. Les Bouches-du-Rhône, qui accueillent les épreuves olympiques de voile à Marseille, ne seront pas épargnées. Trois départements d'Ile-de-France et de l'est restent par ailleurs placés en vigilance orange pour les risques de crues (Seine-et-Marne, Meurthe-et-Moselle et Vosges).

Le Vaucluse, les Alpes-de-Haute-Provence, l'Hérault, le Gard, le Var, les Alpes-Maritimes, les deux départements de Corse et les Bouches-du-Rhône sont maintenus en vigilance orange pour des températures élevées et "nettement au-dessus des normales", a précisé l'institut météorologique.

L'alerte déclenchée dimanche s'est ensuite étendue à une large moitié sud du pays, avec 39 départements concernés lundi et 41 mardi par cette vague d'air chaud venue d'Espagne, qui a même touché la région parisienne et certains sites olympiques.

Météo France évoque un "épisode caniculaire de relativement courte durée mais particulièrement intense".

"Les vagues de chaleur sont une manifestation emblématique de notre changement climatique. Elles sont de plus en plus intenses, fréquentes, précoces et longues", souligne le climatologue Matthieu Sorel. En France, on observait avant 1989 "en moyenne une vague de chaleur tous les cinq ans", alors que "depuis 2000 elles se produisent à une fréquence annuelle".