Alerte orange aux conditions glissantes dans les provinces du Hainaut, de Namur et Liège

Selon les prévisions de l'IRM, une zone de précipitations, progressivement neigeuses, traversera le pays durant la soirée. En Wallonie, une zone s'étendant de la région de Mons vers la province de Liège fera face à une épaisseur de neige allant de 10 à localement 25 cm (sur les hauteurs liégeoises). Entre le nord de cette zone et la frontière linguistique, on attend entre 5 et 10 cm. Et au sud, la couche sera de 1 à 5 cm.

En de nombreuses régions en Flandre, au sud de l'axe Poperinge-Turnhout, les précipitations devraient mener à une épaisseur de neige de 1 à 5 cm en général, et localement jusqu'à 5 à 10 cm dans le sud et l'est des provinces du Brabant flamand. La couche neigeuse pourra également atteindre 5 à 10 cm en Région bruxelloise.