Averses et coups de tonnerre ce vendredi soir: une cinquantaine d'interventions des pompiers dans le Hainaut-Centre

Ce soir, quelques averses (orageuses) seront encore possibles. En cours de nuit, le temps deviendra sec depuis l'ouest avec davantage d'éclaircies. En fin de nuit, des nuages bas pourraient se former et, dans le sud du pays, également de la brume ou du brouillard dans les vallées abritées ainsi que là où les averses étaient les plus abondantes. Les minima seront compris entre 14 degrés en Hautes-Fagnes et 18 degrés en Campine, sous un vent devenant modéré d'ouest à sud-ouest.

"La pluie a cessé"

Des interventions sont en cours dans le Hainaut-Centre à 21h45, et ce depuis 19h. "On a une cinquantaine d'interventions dans toute la zone dont une trentaine à Chièvres et Brugelette", nous indique les pompiers. Trois équipes sont actuellement en déplacement pour des "interventions classiques dues aux intempéries", soit des "caves et des routes inondées", à hauteur de 40 centimètres maximum.

Les communes de Baudour, Sirault et Neufmaison ont également été touchées par les pluies. "Désormais la pluie a cessé", rassurent les pompiers de la zone Hainaut-Centre. "On est bien loin des inondations de Liège en 2021."