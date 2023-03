Beaucoup de nuages et quelques pluies pour marquer l'arrivée du printemps

Le temps sera couvert avec de faibles pluies intermittentes, surtout dans le nord et l'est du pays, alors qu'ailleurs il fera généralement sec en ce lundi qui annonce l'arrivée du printemps astronomique. Les maxima se situeront entre 7 et 11 degrés sous un vent généralement modéré de sud-ouest, annonce l'IRM dans ses prévisions à la mi-journée.