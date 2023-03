"Ils sont pourtant vides en permanence": Christian et sa famille ne peuvent plus monter dans ce bus qui les emmenait à Bastogne

Christian, un habitant de Bastogne, ne comprend pas pourquoi il n’a plus accès à un bus "gratuit" déployé par le réseau de transport en commun luxembourgeois (RGTR) depuis plus d’un an.

Pour Christian, cette offre de transport en commun était une véritable aubaine. "Sans qu’on soit tenu au courant, une ligne de bus a été ajoutée fin 2021. Elle part du Luxembourg à Marnach et vient jusqu’à Bastogne. Une ligne de bus extrêmement riche dans ses horaires (de 5h du matin jusqu’à minuit). Ce sont des bus qui passent toutes les heures et qui permettraient d’économiser des trajets en voiture. Quand on vit dans une commune rurale, se déplacer en transports en commun est assez difficile. Hormis les bus qui couvrent les horaires des écoles."

Quelques mois plus tard, en septembre 2021, les 48.000 frontaliers belges ont ainsi eu davantage de choix pour leurs déplacements, notamment chez nos voisins. Lors de l'annonce de l'arrivée de ces lignes, une particularité est mise en avant : ces lignes de bus sont "gratuites et entièrement financées par l’état luxembourgeois".

"Avec l’arrivée de cette ligne, on s’est dit que c’était une bonne occasion de prendre ce bus qui passe dans une série de villages et va jusqu’à Bastogne. Au début, les enfants ont pu monter à bord. Les chauffeurs n’ont absolument rien dit. On a été agréablement surpris de constater que les trajets étaient gratuits. En plus, chez nous, il y a une ligne TEC qui dessert nos villages pour aller à Bastogne, mais uniquement aux horaires scolaires. Il y a peut-être aussi un bus à midi."

Christian dit avoir été étonné de la mise en place de la ligne 161, qui passe juste devant chez lui. "Marnach est une petite ville qui n’a pas un grand attrait touristique au départ. Et il n’y a pas d’implantation commerciale qui justifierait qu’il y ait énormément de Belges qui aillent au Grand-Duché, ou l’inverse", estime-t-il. "On a été un peu surpris qu’ils instaurent cette ligne-là, car il n’y avait pas vraiment de raison apparente. Puis, on a été agréablement surpris. Voilà des bus qui passent de façon très fréquente."

Mais après trois mois d’utilisation du bus luxembourgeois, un "changement de règlement a été opéré", selon le Bastognard.

"Les chauffeurs ont dit à nos enfants et aux autres utilisateurs, que ce n’était plus possible de les utiliser si on ne franchissait plus la frontière. On doit absolument prendre le bus au Luxembourg pour se rendre en Belgique ou l’inverse, prendre le bus en Belgique pour aller au Luxembourg. Dans notre situation, on est dans un village après la frontière en Belgique, et donc les enfants prenaient le bus de chez nous pour se rendre à Bastogne pour leurs activités."

C’est absurde comme situation

Pour ce compositeur, il est par ailleurs incompréhensible de voir passer devant chez lui des bus "vides du matin au soir". "Quand il y a trois personnes dedans, c’est exceptionnel. A quoi sert cette ligne?", s’interroge-t-il. "Certaines lignes entre les deux pays servent par exemple à permettre à des Belges de se rendre sur leur lieu de travail. Des lignes privées qui couvrent les horaires des employés. Sauf avec cette ligne de bus. On n’a pas compris pourquoi après trois mois, on n’a plus autorisé les gens à monter dans le bus s’ils ne franchissaient pas la frontière."

"C’est absurde comme situation. Je ne critique pas le gouvernement luxembourgeois, dans le sens où je trouve que ce sont des gens à prendre en exemple. La gratuité des transports, c’est quelque chose de fantastique et instauré au Luxembourg. Ils sont avant-gardistes et ils vont dans le bon sens du progrès. Pour cette ligne-ci, j’ai vraiment du mal à comprendre. 2-3 mois plus tard, les règles pour monter à bord ont changé."

Mais pourquoi Christian n’a-t-il plus pu prendre ce bus gratuitement du jour au lendemain ? Stéphane Thiery, directeur du marketing et porte-parole du TEC, répond que pour ces lignes RGRT, "le trafic local n’est pas autorisé. C’est mentionné dans l’avis que la Région wallonne donne sur la demande d’autorisation formulée par le RGTR. Cet aspect est en discussion avec l’Autorité organisatrice du Transport en Wallonie", précise-t-il.

Christian n’aurait par ailleurs pas dû bénéficier de trajets gratuits sur cette ligne 161. "Quant à la tarification, certains conducteurs ont sans doute fait preuve d’un peu trop de tolérance incluant ces lignes dans celles gratuites du réseau interne au Grand-Duché mais pour ces lignes, c’est le tarif régio-zone (en savoir plus sur ces tarifs) qui est de mise en dehors du Grand-Duché du Luxembourg."

Pour proposer des alternatives à notre témoin, Stéphane Thiery ajoute que pour les lignes TEC, la cadence de la E69 est bien passée à un bus par heure et par sens entre Liège et Arlon. "Les lignes Express Bastogne – Luxembourg et Florenville – Luxembourg sont toujours bien prévues pour le 1er septembre 2023 (au tarif TEC Express)", conclut-il.

Quant à l'utilisation des lignes transfrontalières par des passagers belges, le porte-parole du ministre wallon de la Mobilité, Philippe Henry (Ecolo), nous explique que "l’administration belge a pris langue avec l’administration luxembourgeoise, et des discussions sont en cours", écrit Éric Biérin. "En ce qui concerne la gratuité des bus luxembourgeois à l’étranger, elle n’avait pas été définie au début mais le Grand-Duché a, progressivement, mis en place une tarification spécifique. En résumé, il faut payer dès qu’on n’est plus au Grand-Duché du Luxembourg."

Éric Biérin rappelle par ailleurs que le TEC dispose d’un monopole pour le transport public de personnes, fixé par décret, sur le territoire de la Région wallonne. "Néanmoins, les discussions en cours visent à offrir aux Belges la possibilité de prendre les bus luxembourgeois en Belgique", précise-t-il.