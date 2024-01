"Ça explique l'avertissement pour le froid": les températures ne dépasseront pas -3°C ce lundi

Les températures continuent de descendre ce dimanche. Une première alerte jaune a été activée hier soir pour des conditions glissantes dans deux provinces, Liège et Luxembourg. Et l'IRM a ensuite émis une seconde alerte jaune, au froid cette fois, sur toute la Wallonie, excepté le Brabant wallon.

Les températures diminuent nettement et cela ne va pas s'arrêter là. L'Institut royal météorologique (IRM) a d'ailleurs émis deux alertes jaunes depuis hier: une première alerte jaune aux conditions glissantes dans les provinces de Liège et Luxembourg de 6h à 11h ce dimanche. Et une seconde alerte jaune, au froid cette fois, pour toute la Wallonie, excepté le Brabant wallon. Cette alerte au froid débutera ce dimanche soir minuit et se poursuit jusqu'au lundi soir même heure.

Pour le reste de la semaine, le temps reste froid en première partie de semaine. À partir de jeudi, il fera un peu moins froid avec des températures jusqu'à +3 et fin de semaine +4. "Mais toujours des gelées nocturnes quasiment partout sur le pays. Le temps va rester sec toute la semaine, avec beaucoup de soleil, surtout mardi, mercredi, jeudi et peut-être aussi vendredi", développe David Dehenauw.

Durant la nuit, les champs nuageux deviendront à nouveau plus abondants en moyenne et en haute Belgique alors qu'en Flandre, le ciel restera souvent peu nuageux. Les températures chuteront alors sensiblement pour atteindre des minima de -7 ou -8 degrés en Hautes-Fagnes à -1 degré dans le Westhoek.

En matinée, le temps sera gris avec encore quelques faibles précipitations hivernales, sous forme de neige en Ardenne, et sous forme de neige fondante ou éventuellement d'un peu de neige ailleurs. L'après-midi, des éclaircies se formeront graduellement à partir du nord du pays, mais le ciel restera très nuageux au sud du sillon Sambre-et-Meuse. Il fera froid avec des maxima de -1 ou -2°C en Hautes-Fagnes à +3 ou +4°C en bord de mer, et de l'ordre de +1°C dans le centre.

Ce dimanche , le ciel sera d'abord encore gris avec quelques faibles chutes de neige sur la moitié est. Mais plus tard dans l'après-midi, des éclaircies pointeront le bout de leur nez à partir du nord, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Le temps sera froid avec des maxima de -2 à +4°C et un vent piquant de nord-est.

Lundi, le temps sera froid, mais généralement sec sous un ciel souvent nuageux après les quelques éclaircies présentes le matin sur l'ouest du pays. En fin de journée, le ciel se dégagera à partir de l'est. Les maxima varieront 0 degrés en bord de mer et -5 degrés sur les hauts plateaux des Cantons de l'Est. Le vent modéré de nord-est, le long du littoral généralement assez fort, renforcera l'impression de froid.

Mardi, après une nuit glaciale, le ciel sera ensoleillé, mais les températures ne remonteront pas au dessus de 0 à -3 degrés. Le vent modéré de nord-est, le long du littoral parfois assez fort, accentuera toujours l'impression de froid.

Mercredi, nous resterons sous l'influence de courants continentaux froids et secs. Le ciel sera ensoleillé avec parfois quelques passages nuageux. Les maxima ne dépasseront -2 à +2 degrés. Le vent sera généralement modéré d'est à nord-est.

Jeudi, le ciel restera lumineux avec du soleil. Après une nouvelle nuit froide, les températures remonteront entre 0 et +3 degrés. Le vent restera généralement modéré d'est à nord-est.

La journée de vendredi débutera sous un ciel gris en beaucoup d'endroits, avec des nuages bas et/ou du brouillard givrant. Seules les régions situées au sud du sillon Sambre et Meuse devraient en grande partie échapper à cette invasion nuageuse. Dans le courant de la journée, les larges éclaircies gagneront du terrain par le sud mais certaines régions du nord-ouest et du nord du territoire resteront sous la grisaille toute la journée. Les maxima se situeront autour de 0 ou 1 degré sur la partie centrale du pays, et autour de +3 degrés à la côte et en Ardenne.