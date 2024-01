Il faut s'armer de patience pour rejoindre la capitale: quel est l’état de la circulation en ce matin de rentrée?

Ce lundi matin, vers 6h, le trafic était encore fluide, mais cela risque de changer avec les retours de vacances. On vous rappelle cet avertissement jaune de l'IRM aux conditions glissantes en vigueur ce lundi jusque 14h. Il conviendra donc d'être prudent quant à la formation de plaques de glace locales, surtout sur le réseau secondaire.

09h43 Le trafic ferroviaire interrompu entre Bruges et Aalter La circulation ferroviaire entre Bruges et Aalter est interrompue dans les deux sens depuis 5h45 lundi matin en raison d'une collision avec une personne à Beernem. C’est ce que rapporte le gestionnaire du réseau ferroviaire Infrabel. "Les trains sont détournés localement et des bus de remplacement sont également mis à disposition par la SNCB", a indiqué Frédéric Petit, porte-parole d'Infrabel.

09h Accident sur le ring de Charleroi Un accident est signalé sur le R9, le petit ring de Charleroi, à hauteur de Dampremy en direction de la Porte de Philippeville. Il s'agit d'un accident entre un camion et une voiture. Les files remontent jusqu'au Tunnel Hiernaux. Un véhicule est signalé en panne sur l'E19 Mons-Bruxelles à hauteur de Ville-sur-Haine. Il obstrue la bande de gauche en direction de Bruxelles. Les files subsistent en direction de Bruxelles: 20 minutes sur la fin de la E411 entre Hoeilaart et Auderghem, 15 minutes sur la fin de la E19 Anvers-Bruxelles entre Zemst et Machelen, 10 minutes sur le ring extérieur entre Waterloo Centre et le Carrefour Léonard et 10 minutes perdues sur la fin de la E40 Liège-Bruxelles. Enfin, toujours 30 minutes de perdues sur le ring intérieur entre Expo et Machelen en direction de Zaventem.

08h32 Une perte de chargement signalée sur l'E429 Une perte de chargement est signalée sur l'E429 Tournai-Bruxelles à hauteur de Kain en direction de Bruxelles. Ce sont des plaques d'isolant qui obstruent la bande de gauche et rendent la situation dangereuse. Deux accidents viennent par ailleurs d'être signalés sur la Nationale 4. Tous les deux à hauteur de Bande (Nassogne): un dans chaque sens. Le premier en direction de Bruxelles et le second en direction du Luxembourg. La bande de droite est obstruée.

08h09 Jusqu'à 30 minutes de perdues sur l'E411 Namur-Bruxelles Voici le point sur les axes menant à la Capitale en ce jour de rentrée : 30 minutes de perdues sur l'E411 Namur-Bruxelles, 15 minutes entre Hoeilaart et Auderghem et 15 minutes entre Champion et Aische-en-Refail, sur le ring intérieur de Bruxelles entre Grand-Bigard et Machelen en direction de Zaventem. 20 minutes de perdues sur l'E19 Anvers-Bruxelles entre Zemst et Machelen. 15 minutes de perdues sur le ring extérieur de Bruxelles entre Argenteuil et les 4 Bras de Tervuren. 10 minutes de perdues sur l'E40 Liège-Bruxelles avec des files entre le Parking d'Everberg et Woluwé-Saint-Etienne et également sur l'E429 Tournai-Bruxelles entre Tubize et le ring de Bruxelles à Halle.

07h30 15 minutes à ajouter à votre trajet sur le ring 15 minutes à ajouter à votre trajet sur le ring intérieur et extérieur de Bruxelles. En extérieur entre Mont-Saint-Jean et Groenendaal. En intérieur entre Expo et Machelen. On signalera également 6 minutes de perdues sur ce ring intérieur entre Haut-Ittre et Wauthier-Braine en direction de Grand-Bigard. 10 minutes supplémentaires sur l'E411 entre Overijse et le Carrefour Léonard. Il faudra également ajouter 7 minutes au départ de Daussoulx dans les travaux jusque Aische-en-Refail. 10 minutes de perdues également sur l'E19 Anvers-Bruxelles entre le Parking de Peutie et Machelen.

07h22 Ring intérieur Sur le ring intérieur, les files se sont quelque peu allongées avec maintenant 10 minutes à ajouter sur votre trajet entre Expo et Machelen en direction de Waterloo.

07h16 Véhicule en panne Un véhicule est signalé en panne sur l'E40 Liège-Bruxelles à hauteur du Parking d'Everberg en direction de Bruxelles.

07h12 Files sur l'E411 Les premières files sont constatées sur l'E411 Namur-Bruxelles où vous ajouterez 8 minutes à votre temps de parcours entre Hoeilaart et le Carrefour Léonard.