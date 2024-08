"C'est assez rare que l'IRM émette un avis aussi tôt": jusqu'à 35 degrés attendus lundi, plusieurs provinces en vigilance jaune

Le beau temps s'installe sur tout le pays et pour plusieurs jours. Il va faire de plus en plus chaud au fil des jours. "On l'a déjà ressenti ce matin, la chaleur était parmi nous. On aura aujourd'hui jusqu'à 26 degrés avec un temps ensoleillé. Et puis le mercure ne va cesser de grimper", annonce déjà Emilie Dupuis, qui était sur le plateau du RTL info 13H.

Lundi, il fera lourd. "On parle vraiment d'une chaleur accablante jusqu'à 35 degrés localement", avertit-elle. Mardi aussi, il fera chaud avec jusqu'à 32 degrés. Mais cela ne durera pas: "Ça sera ensoleillé en matinée et puis ensuite nous allons vraiment avoir de l'air beaucoup plus frais. Et là, les températures vont descendre jusqu'à 22-25 degrés du côté du littoral. Et à ce moment-là, on va retrouver des chants nuageux et de fortes averses qui pourront être orageuses avec des quantités de précipitations importantes."

A ce stade, impossible de donner des quantités de précipitations précises ni où cela va tomber, mais "la situation est surveillée de très près", rassure Emilie Dupuis. "Mais mardi en tout cas en fin de journée ça tombera, ça c'est sûr."

Les provinces de Hainaut et du Brabant wallon seront en alerte jaune. La Région bruxelloise et la Flandre sont également concernées. Les températures dépasseront 32°C dans de nombreuses zones, a annoncé l'IRM, ajoutant que la chaleur sera "accablante". "De l'air très chaud remonte de la péninsule Ibérique et de la France vers nos régions."