Soleil et mercure à 26°C

Le temps sera sec et ensoleillé avec quelques nuages samedi, selon l'Institut royal météorologique (IRM). Celui-ci prévoit des maxima compris entre 23 et 26°C.

Le temps sera ensoleillé avec parfois quelques champs nuageux surtout présents en matinée. Les maxima seront de 23°C à la Côte ainsi que dans les Hautes Fagnes, et ils seront compris entre 24 et 26°C ailleurs. Le vent de secteur sud-ouest sera d'abord modéré, devenant généralement faible en fin de journée au nord du sillon Sambre et Meuse. Au littoral, il sera modéré de secteur ouest. Ailleurs, il sera généralement faible de secteur ouest à sud-ouest.