Début de semaine au sec et sous des températures de saison

Aujourd'hui, une fois les quelques éventuels bancs de brouillard dissipés, le temps sera lumineux sur la moitié ouest du pays alors que les nuages resteront majoritaires dans l'est, mais le temps restera sec. Les maxima se situeront entre 7 et 9°C en Ardenne et autour de 10 ou 11°C ailleurs. Le vent deviendra généralement faible de direction variable ou de sud puis sud-est sur l'ouest du territoire, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM).

Ce soir et cette nuit, les nuages seront toujours présents sur l'est du pays et pourraient même laisser s'échapper quelques gouttes sur le relief. Ailleurs, on prévoit d'abord encore des éclaircies. Ensuite, la nébulosité augmentera depuis le sud-ouest tout comme le risque de faibles pluies. Les minima s'échelonneront de 1 à 6°C, sous un vent généralement faible de sud à sud-est.

Mardi, le ciel sera souvent très nuageux avec, par moments, de faibles pluies ou quelques ondées. Les maxima se situeront entre 5 et 7°C en Ardenne, et entre 7 et 11°C ailleurs. Le vent sera faible à modéré de sud à sud-est, virant au secteur sud-ouest l'après-midi et même au nord-ouest au littoral en fin de journée.