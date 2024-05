Des averses localisées et des orages: voici les prévisions météo pour les prochaines heures

De fortes pluies ont balayé la Wallonie, en particulier la province de Liège. Ce samedi midi, les sinistrés des récentes intempéries se demandent tous : va-t-il encore pleuvoir dans les prochaines heures ? Nous avons consulté Stéphane Van Bellingen et David Dehenauw pour connaître les prévisions météorologiques.

Cependant, cette tranquillité sera de courte durée. Dès la fin de l'après-midi, des orages similaires à ceux d'hier se formeront aux Pays-Bas et se déplaceront du nord vers le sud : "Il y aura quelques cellules orageuses qui pourraient envahir la province de Liège"

Pour l'instant, le pays connaît une période d'accalmie. "Aujourd’hui, ce sera plus calme au niveau des précipitations avec un temps généralement sec" explique David Dehenauw, chef du bureau du temps à l'IRM (l'Institut Royal Météorologique).

Les habitants sont donc priés de rester extrêmement prudents cet après-midi et ce soir, car ces orages toucheront l'ensemble du pays. Une légère accalmie est prévue en deuxième partie de nuit, mais la situation reste sous surveillance.

L'expert l'affirme, la météo sera différente d'hier : "Nous n'avions pas eu beaucoup d'orage, mais beaucoup de pluie avec de fortes averses. Aujourd’hui, c’est plutôt des averses très localisées, mais intenses. Il y a toujours un risque d’orage, mais on ne sait pas les prévoir exactement, donc il faut bien suivre les prévisions de l’IRM".

"D'abord dans la région de Liège vers 16h00, puis sur le centre du pays entre 18h00 et 20h00. A priori, cela ne devrait pas générer de soucis au niveau des cours d'eau", souligne encore le SPW par la voix de son porte-parole Nicolas Yernaux.

Des orages sont encore attendus sur le territoire ce samedi en fin de journée. "Mais dans des proportions moindres", indique le Service Public de Wallonie à l'issue d'une nouvelle réunion de crise samedi après-midi. "Les modèles météorologiques sont rassurants", précise-t-il, alors qu'on attend entre 10 et 20 litres par mètre carré.

Le Service Public de Wallonie appelle toutefois à la vigilance. "Les sols sont saturés donc les ruissellements" peuvent être localement plus importants.

Une autre réunion de crise est prévue dimanche matin en raison des nouvelles précipitations attendues dimanche après-midi. "On se dirige vers un même type de situation instable", conclut M. Yernaux.

Prévisions à court et moyen terme

Concernant les jours à venir, notre présentateur météo Stéphan Van Bellinghen explique que la Belgique est actuellement dans un système de blocage. "Nous connaissons les blocages anticycloniques, mais ici, il s'agit d'un blocage d'une dépression stationnaire sur l'Allemagne," précise-t-il.

Cette dépression envoie de l'air humide et doux depuis la France, empêchant toute amélioration notable des conditions météorologiques. Dimanche matin, une nouvelle accalmie est prévue, mais suivie d'averses orageuses similaires. Pour le début de la semaine prochaine, lundi et mardi devraient être plus calmes avec quelques éclaircies.

Cependant, à partir de mardi soir, des précipitations importantes sont de nouveau attendues. Les sinistrés et tous les résidents belges sont donc appelés à la vigilance et à suivre les mises à jour météorologiques de près.