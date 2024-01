Des camions bloqués sur des routes nationales en région verviétoise

Plusieurs camions de plus 12 mètres, interdits de circulation sur l'autoroute E42 (A27) entre Verviers et Steinebruck en raison des conditions climatiques, sont bloqués sur certaines routes nationales en région verviétoise.

Sur son site internet, la police fédérale de la route signale que l'échangeur de Battice est particulièrement glissant.

Du côté de la zone de police du pays de Herve, même si la circulation est ralentie, on ne déplore aucun incident grave. On incite les automobilistes, et particulièrement ceux qui ne sont pas équipés de pneus neige, à ne pas se déplacer en voiture.