Des nuages et de la pluie, mais plus pour longtemps: le soleil est bientôt de retour

Aujourd'hui, le ciel sera très nuageux avec encore des périodes de pluie, surtout sur la moitié ouest du pays. Dans l'est, après quelques pluies en début de matinée sur l'Ardenne, le temps sera plus sec avec même quelques éclaircies. Les maxima se situeront entre 7 ou 8 degrés dans l'ouest du pays et 14 degrés en Campine. Le vent deviendra progressivement modéré de secteur nord-ouest sur l'ensemble des régions.

Ce soir et en première partie de nuit, les nuages seront d'abord encore nombreux et pourraient laisser s'échapper quelques gouttes. En seconde partie de nuit, le temps deviendra sec et des éclaircies se dessineront depuis l'ouest. Des bancs de brume et de brouillard pourront également se former par endroits, surtout dans l'est. Les minima varieront de 0 ou +1 degré le long de la frontière française dans l'ouest à +6 degrés dans le nord-est ainsi qu'en bord de mer, sous un vent devenant généralement faible d'ouest à nord-ouest.