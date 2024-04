Des températures douces prévues pour ce week-end: quel est ce phénomène qui provoque leurs arrivées?

Ce week-end, une météo douce est attendue, et elle arrivera grâce à un phénomène particulier : un flux qui remonte... du Sahara.

"Notre pays va être balayé par un flux qui va remonter depuis le sud. Alors ce flux, il est chargé d'air chaud. Il remonte depuis le Sahara, depuis l'Afrique subsaharienne. Et donc, il est chargé par toute une série de particules, des particules de sable notamment, ce qui va amener cette coloration rougeâtre, orange, qui va venir se déposer sur toute une série d'éléments, sur les voitures, sur les pare-brises, sur le mobilier extérieur également", explique-t-elle.

Ce phénomène va ensuite continuer sa trajectoire en direction du Nord, et notamment à partir de dimanche. Il va toucher les Pays-Bas, ensuite plus loin à la Norvège jusqu'à la Baltique. Ce phénomène peut être irritant, notamment pour les voies respiratoires, pour les yeux. Donc, une mise en garde particulière pour les personnes qui souffrent d'asthme, notamment, et ces températures très douces que l'on va connaître, elles seront également assorties d'un pic de pollen, raison pour laquelle il faudra redoubler de prudence", explique notre présentatrice.