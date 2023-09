Deux ans après les inondations, le musée de la rue Renier va rouvrir à Verviers

Plus de deux ans après les inondations qui ont durement touché le musée des Beaux-Arts de Verviers, les autorités communales annoncent sa prochaine réouverture. Les derniers travaux au musée situé rue Renier débuteront la semaine du 11 septembre, pour une réouverture prévue en janvier 2024, a annoncé jeudi l'échevin en charge Jean-François Chefneux.

Il restera ensuite à installer au rez-de-chaussée la scénographie, qui a nécessité un colossal travail d'inventaire, une campagne de restauration d'œuvres endommagées et de nombreuses études.

Une fois ceux-ci achevés, les visiteurs pourront profiter d'une nouvelle expérience, "dans un musée en transition, repensé et rénové. Ces travaux clôtureront un chantier important qui aura vu l'ensemble des parois abattues, les murs mis à nu, l'électricité arrachée, les vitrines démontées, les sols enlevés", a rappelé la Ville de Verviers.

Le travail se poursuivra après la réouverture au public avec l'installation de réserves modernisées et repensées dans les étages.

Afin de réduire sa part communale, Verviers a répondu à deux appels à projets de la Fédération Wallonie-Bruxelles ayant pour but de venir en aide aux infrastructures culturelles touchées par les inondations. Les dossiers introduits ont tous été acceptés: ils portaient sur la restauration des œuvres et sur les travaux de gros œuvre et d'électricité.