Devrez-vous encore gratter votre pare-brise dans les prochains jours? Voici les prévisions météo

Le temps restera sec et doux mercredi, avant un retour de la pluie jeudi, selon les dernières prévisions de l'IRM. Dès le matin, des nuages bas seront présents en Ardenne et sur l'ouest du pays. Il faudra compter sur un risque de brouillard (givrant) en Ardenne. Ailleurs, des éclaircies seront possibles et s'élargiront vers l'Ardenne en cours de journée. Dans l'après-midi, la nébulosité augmentera sur toutes les régions.

Il fera assez doux avec des maxima de 7 à 11°C, sous un vent de sud-ouest d'abord faible, devenant modéré sur l'ouest du pays.