Du soleil, comme s'il en pleuvait

Le soleil continuera de briller haut et fort dans le ciel de lundi après-midi, avec toutefois quelques nuages d'altitudes ou cumuliformes depuis l'est ou près de la France, prévoit l'Institut royal météorologique (IRM). Il continuera à faire très chaud avec des températures allant de 25 ou 26°C sur les hauteurs ardennaises et jusqu'à 31°C en plaine. Par endroit le seuil des 32°C pourrait être atteint. Le vent sera faible a modéré, sauf à la Côte ou il sera assez fort, limitant les maxima à 23°C.