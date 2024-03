Éclaircies à l'ouest et quelques précipitations à l'est

Mercredi, le ciel sera très nuageux dans la plupart des régions sauf dans l'ouest du pays où des éclaircies se dessineront. Dans l'est du pays, quelques pluies ou averses seront parfois possibles. Ailleurs, le temps restera sec. En fin de journée, alors que le temps deviendra sec sur l'est et que les éclaircies gagneront le centre, la nébulosité et le risque d'averses augmenteront sur l'ouest. Les maxima s'échelonneront de 7°C en Hautes-Fagnes à 13°C dans l'ouest. Le vent sera modéré, à assez fort à la mer, de sud à sud-ouest.