Enfin du soleil: combien de temps va-t-il rester avec nous?

Ce vendredi, le ciel sera d'abord très nuageux avec encore quelques pluies résiduelles sur l'est du pays, qui pourront persister jusqu'en milieu de journée. Dans l'ouest du pays des éclaircies apparaîtront et cette après-midi, les éclaircies s'étendront progressivement vers l'est et devront gagner toutes les régions. Les maxima varieront entre 4 degrés en haute Ardenne et 10 degrés sur l'ouest du pays. Le vent sera faible à modéré de secteur ouest.

Ce soir et la nuit prochaine, le temps sera sec avec des éclaircies qui s'élargiront au nord-ouest de l'Escaut. Brumes, brouillards parfois denses et nuages bas se formeront dans les autres régions. Les températures redescendront entre -1 degré sur le sud-est du pays et +6 degrés en bord de mer. Le vent sera faible à modéré de sud-ouest.

Samedi, le temps sera sec avec de nombreux nuages bas et quelques éclaircies passagères sur l'ouest du pays. En Ardenne, le brouillard et les nuages bas pourraient persister durant la plus grande partie de la journée. Les maxima varieront entre 3 ou 4 degrés au sud du sillon Sambre et Meuse, 8 degrés dans le centre du pays et 11 degrés dans la région côtière. Le vent sera modéré de sud-ouest.