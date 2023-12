L'or se rapproche de l'immobilier comme investissement le plus performant aux yeux des Belges: comment l'expliquer?

La valeur de l'or n'a quasiment jamais été plus haut. 1.864 € l'once, soit 1.864 € pour 28 grammes, ce qui fait 65.000 € le kilo. En cause, les crises successives : covid, guerre en Ukraine, crise du pouvoir d'achat et désormais guerre entre Israël et le Hamas. L'or, considéré comme une valeur refuge, en profite pour voir sa valeur grimper. Conséquence, selon le baromètre ING des Investisseurs, l'or est en 2e position des investissements pour 2024. Et l'or talonne l'immobilier.

21% des Belges considèrent que l'immobilier est l'investissement le + performant. Mais c'est 9% de moins qu'il y a un an. 19% des Belges considèrent que l'or est l'investissement le + performant : c'est 6% de + qu'il y a un an. Suivent les actions pour 17%, les obligations pour 12%, la crypto-monnaies pour 11% et seulement 5% pour l'argent liquide. Le fait que de nombreux investisseurs s'attendent à ce que les banques centrales réduisent leurs taux d'intérêt l'année prochaine joue aussi traditionnellement en faveur des placements en or. Vu la valeur de l'or, les clients sont plus nombreux dans les bijouteries spécialisées dans l'achat et la vente. Depuis plusieurs semaines, une agence dans laquelle nous nous sommes rendus connait une importante hausse de fréquentation. Et ce qui attire les la plupart des clients, c'est ce métal jaune qui brille.



Investir pour securiser et préserver son épargne. Un calcul fait par de nombreux Belges comme le confirme Etienne (prénom d'emprunt), le gérant de l'agence. "Il y a énormément de personnes qui viennent, souvent pour la première fois. Ils viennent pour transformer une partie de leur épargne, souvent des assurances vie, en or physique. L’objectif n’est pas de tant de gagner de l’argent en investissant dans l’or, mais de ne pas en perdre", souligne Etienne. En un an l'once d'or, soit un peu plus de 28 grammes, a augmenté de quasiment 200€. Comment expliquer cette confiance très importante des investisseurs dans l'or ?

"En général, quand les taux d’intérêt augmentent, l’or galère un peu et les prix commencent à diminuer. Mais dans le contexte géopolitique perturbé actuellement, ce n’est pas ce qu’on a vu", indique Charlotte de Montpellier, économiste chez ING. "Des banques centrales, notamment en Chine, achètent beaucoup d’or car elles ont vu ce qu’il s’est passé en Russie, quand elle a été exclue du système financier mondial. Elles ont peur que ça leur arrive aussi. Donc le fait que le contexte géopolitique soit perturbé pousse des institutions, notamment des banques centrales, à acheter de l’or. Et donc ça renforce la valeur de l’or." L'or qui titille l'immobilier comme investissement le plus performant aux yeux des Belges, c'est historique. "On n’a jamais vu ça, mais c’est surtout lié au contexte de l’immobilier, qui est moins favorable", souligne Charlotte de Montpellier. "On sait que le marché de l’immobilier stagne et que certains craignent des baisses de prix avec les taux d’intérêts qui ont fortement augmenté. C’est plus visible actuellement en Flandre, d’où le fait que les habitants en Flandre se disent que l’immobilier va moins performer l’année prochaine et qu’il faut peut-être aller sur d’autres types d’investissements, comme l’or. C’est un investissement qu’on peut faire. Ce n’est pas la valeur qui va offrir aucun risque car ça peut perdre de la valeur, et le prix peut baisser."