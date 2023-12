En voiture, peut-on dépasser une épandeuse en plein travail sur la route?

Le sel d'épandeuse n'est, en effet, pas forcément bon pour votre voiture. Les nouvelles voitures sont, certes, plus résistantes, mais si votre peinture est déjà un peu abîmée, le sel accrochera plus facilement et cela créera de la corrosion et peut rouiller la carrosserie à certains endroits.

Le sel peut aussi fragiliser certains capteurs et se glisser dans les disques et plaquettes. Sur le long terme, des rayures peuvent être engendrées.

Il existe des cires protectrices pour la carrosserie mais la solution la plus rapide et la plus rentable reste l'eau. Rincer à l'eau tiède permet de dissoudre le sel grâce au chaud sans choc thermique. Si vous êtes, comme Fréderic, confrontés à du sel d'épandage, pensez à un petit rinçage maison ou à un passage au car-wash.