Fortes chaleurs aux Philippines: des centaines d'écoles fermées

Mais en tenant compte de l'humidité, la température ressentie devrait grimper jusqu'à 42°C mardi et 43°C mercredi à Manille, ainsi que dans une dizaine d'autres endroits du pays, un niveau considéré comme "dangereux", selon les prévisions de l'institut météorologique national.

Les autorités locales sur l'île principale de Luzon, dans les îles centrales, ainsi que sur l'île méridionale de Mindanao, ont suspendu les cours en présentiel ou raccourci les journées d'école pour épargner aux élèves les heures les plus chaudes de la journée, ont indiqué des responsables du ministère de l'Education, qui n'étaient pas en mesure de préciser le nombre d'établissements ayant pris ce genre de mesures.

Les écoles primaires et secondaires de Quezon, la zone la plus peuplée de la capitale, ont reçu l'ordre de fermer, tandis que d'autres établissements ont eu le choix de faire classe à distance. Certaines écoles de Manille ont aussi réduit les heures de cours.

Un indice de chaleur ressentie compris entre 42 et 51°C peut provoquer des crampes et une grande fatigue, et un coup de chaleur est "probable en cas d'exposition continue", a averti l'institut de prévision météorologique.