Le brouillard enveloppe une partie du pays ce dimanche matin: plusieurs provinces placées en alerte jaune

"En plusieurs endroits, du brouillard se forme et limite la visibilité à moins de 200 m", précise l'IRM sur son site internet. L'institut place donc le Hainaut, la Côte, la Flandre-Occidentale et la Flandre-Orientale en alerte jaune brouillard de 7 à 12h.

Dimanche, après la dissipation de la brume, du brouillard et des champs de nuages bas, le ciel sera deviendra partiellement nuageux à nuageux, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM).

En cours d'après-midi, quelques averses éparses pourront éclater au sud du sillon Sambre-et-Meuse. En fin d'après-midi ou en soirée, quelques averses isolées pourront également se développer dans les régions à proximité de la France. Les maxima varieront entre 13 ou 14°C en haute Ardenne et 17 ou 18°C en Flandre. Le vent sera faible, à parfois modéré au sud du sillon Sambre et Meuse, de sud-ouest. En bord de mer, il deviendra modéré de nord-est.

Cette nuit, le ciel restera partiellement nuageux à parfois nuageux avec encore la possibilité de quelques averses. Un peu de brume ou quelques bancs de brouillard pourront se former par endroits. Les minima varieront entre 6°C en haute Ardenne et 10 ou 11°C dans la plupart des régions. Le vent sera faible de sud-est ou de direction variable.

La journée de lundi devrait être en grande partie marquée par des périodes de pluie ou d'averses soutenues. Quelques coups de tonnerre ne sont pas exclus. Les maxima seront compris entre 13 ou 14°C en Hautes Fagnes et 15 à 18°C ailleurs, sous un vent faible et plus tard modéré, d'abord d'est à sud-est, puis de sud-ouest.