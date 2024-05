Grisaille matinale et averses intenses en cours de journée

La matinée débutera avec de la grisaille dans certaines régions. Dans l'extrême ouest, des éclaircies seront encore possibles, tandis que des nuages élevés et moyens seront déjà présents dans le centre et à l'est. Le long de la frontière avec les Pays-Bas et l'Allemagne, il y a déjà un risque de pluie.

En cours de journée, le temps deviendra partiellement nuageux avec des averses (orageuses) intenses à partir du sud-est. Localement, il y a un risque de fortes précipitations, surtout dans le nord-est du pays.