Il faudra encore composer avec les averses et les nuages

Il fera souvent nuageux ce jeudi après-midi avec d'abord quelques averses isolées. Ensuite, une ligne d'averses plus intenses traversera le pays d'ouest en est. Un coup de tonnerre est possible, surtout au littoral. Les maxima se situeront entre 7 et 11°C sous un vent modéré à assez fort de sud à sud-ouest avec des rafales de 50 ou 60 km/h, selon les dernières prévisions de l'Institut météorologique.

Ce jeudi soir, la zone de précipitations nous quittera par l'est, suivie par quelques averses résiduelles, principalement dans l'ouest et le sud-est du pays. Les minima oscilleront entre 4 et 9°C sous un vent modéré de sud-ouest avec des pointes de 50 km/h.

Vendredi matin, le ciel sera partiellement à souvent très nuageux avec quelques averses, surtout en Ardenne et au littoral. Dès la mi-journée, une zone de précipitations traversera le pays d'ouest en est avec parfois des pluies modérées. À la mer, un coup de tonnerre sera possible. Les maxima se situeront entre 5 et 11°C. Le vent sera d'abord modéré à assez fort de sud à sud-ouest avec des rafales de 50 ou 60 km/h. Dans le courant de l'après-midi, il deviendra faible à modéré d'ouest à sud-ouest.