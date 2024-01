Il ne neige pas tous les jours, alors il en profite: un homme se régale et... skie dans son propre jardin

La neige a embêté bien du monde ce mercredi. Sur tout le pays, des centimètres de poudreuse ont été visibles un peu partout, que ce soit dans les jardins ou sur les routes. Si les automobilistes ont été particulièrement dérangés, certains, qui n'ont pas pris la voiture, se sont amusés de cette météo particulière.

Via le bouton orange Alertez-nous, Alex nous a fait profiter de son idée lumineuse : skier en Belgique, dans son propre jardin ! Grâce à une légère pente et à de la neige toute fraîche, l'homme a pu chausser ses skis et se régaler de descentes, comme s'il se trouvait dans les Alpes françaises.