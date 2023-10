Jusqu'à 23 degrés attendus encore ce lundi avec une alternance entre nuages et soleil

Le ciel sera partagé ce lundi entre périodes ensoleillées et champs nuageux de haute et moyenne altitude. La douceur persistera avec des maxima de 18 à 21 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne, autour de 19 ou 20 degrés au littoral, et de 21 à 23 degrés ailleurs, selon les dernières prévisions de l'Institut royal météorologique.

Cette nuit, des voiles d'altitude ou parfois des champs de nuages moyens dériveront encore au-dessus de notre territoire. Par ailleurs, des nuages bas ou du brouillard devraient se former dans certaines régions (et surtout le l'ouest et le nord du pays). Les minima se situeront entre 5 et 10 degrés en Ardenne ainsi qu'en Lorraine belge, et entre 10 et 13 degrés ailleurs.

Mardi, le temps sera ensoleillé avec des voiles d'altitude. Les températures atteindront 20 ou 21 degrés en Ardenne, 22 ou 23 degrés ailleurs et localement 24 degrés dans le sud-ouest du pays.