La Dendre et ses affluents ne sont plus en alerte de crue

La Dendre et ses affluents sont repassés en phase de pré-alerte de crue mardi matin, selon la dernière mise à jour du service d'hydrométrie de la Région wallonne. Plus aucun cours d'eau en Wallonie n'est donc, pour l'heure, en phase d'alerte.

"Les niveaux sur le bassin de la Dendre et de ses affluents sont partout orientés à la baisse et sont passés sous les seuils d'alerte. Cette tendance à la baisse se maintiendra au cours de la journée", est-il précisé sur le site internet.

D'autres cours d'eau sont toujours en pré-alerte de crue. C'est le cas de la Haute Meuse (amont et aval); la Chiers et la Senne ainsi que leurs affluents respectifs; et la Haute Sambre.