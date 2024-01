La FEF appelle à des alternatives ou des reports d'examens, les universités s'adaptent

La FEF a appelé les hautes écoles et universités à "anticiper les conséquences" des intempéries annoncées. Cela "permettra à toutes et tous de passer leurs examens, et ce dans des conditions correctes, sans mise en danger inutile", estime la fédération, qui appelle la ministre de l'Enseignement supérieur Françoise Bertieaux à agir pour permettre aux étudiants de passer leur examen.

Interrogée par Belga, l'ULiège a confirmé que les examens prévus mercredi sont maintenus. Il est demandé aux étudiants de rester informés de l'évolution de la météo. En cas d'arrivée tardive, les professeurs feront preuve de tolérance. "Les étudiants sont également invités à prendre contact avec leur enseignant ou leur faculté" s'ils n'ont pu se présenter.