Du soleil et jusqu'à 19 degrés: voici les prévisions météo pour ce week-end électoral

Des courants légèrement instables et assez frais circulent entre ne dépression sur la Mer de Norvège et une zone de haute pression située sur l'Océan Atlantique. Une crête issue de l'anticyclone des Açores atténuera fortement l'instabilité ce week-end. Un front nuageux se désagrégera demain sur notre pays et pourrait éventuellement provoquer de faibles précipitations de manière très localisées.