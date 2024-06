Allergique au pollen? Attention, le pic de graminées arrive

Cette concentration de pollen dans l'air est depuis plusieurs semaines plus élevée qu’en 2023. Si les symptômes étaient moins présents ces derniers jours, c'est à cause de la pluie. Celle-ci réduit la quantité de pollen en suspension dans l'air et donc des symptômes allergiques. La goutte de pluie va absorber la particule de pollen qui se balade dans l’air et la plaquer au sol. Ce qui évite aux allergiques de la respirer et d’être gênés. Mais avec le retour du soleil et d’un temps sec, cela se complique pour les allergiques.

Le pic est attendu ce vendredi 7 juin, avec des concentrations de graminées très élevées sur tout le pays.

Quelques conseils

Le conseil donné aux personnes souffrant des allergies est prendre un traitement, et de limiter son exposition aux pollens en évitant les activités en plein air et en portant des lunettes solaires. Il est également recommandé de ne pas sécher son linge dehors, de se rincer le nez régulièrement, et de se laver les cheveux avant d’aller dormir pour éviter que les pollens ne se déposent sur l'oreiller. Dernier conseil : patience…